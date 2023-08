Mann ohne Ambitionen, dafür mit Erfolg

Er wollte nie akademische Karriere machen und auf eine als Schriftsteller hat er es ebenfalls nicht angelegt. Und doch wird Franz Schuh heute mitunter „Professor“ genannt und liest zum Abschluss des Sommer-Literaturfestivals O-Töne, bei dem sonst praktisch ausschließlich Romanautoren auftreten, aus seinem jüngsten Buch „Ein Mann ohne Beschwerden“. Was ist da nur schiefgegangen? Gar nichts. Spät, aber doch spricht sich immer mehr herum, dass Schuh-Lektüre keine harte, trockene Kost ist. Im Gegenteil: „Niemand kann so elegant und leicht über die schwersten Dinge schreiben wie Franz Schuh“, formulierte es Armin Thurnher in seiner Rezension des neuen Werks im Falter. Und weiter: „Er hat einen eigenen Schuh-Sound entwickelt, einen Schuh-Drive, der sich aus dem Witz seiner Sprachbilder und dem feinen Ohr ergibt, aber auch aus der Mischung der Genres.“ Neben Essays zählen dazu groteske Dialekt-Monologe oder die Übersetzung eines Billie-Holiday-Songs.