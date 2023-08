Seine letzte große Liebe hieß Kunst. Silvio Berlusconi, ehemaliger italienischer Ministerpräsident, war bereits jenseits der 80, als er zu sammeln begann. Er erwarb in einem wahren Kaufrausch 24.000 Werke, die jetzt, nach seinem Tod, eine Bleibe suchen.

Berlusconi besuchte nicht etwa Galerien oder Auktionshäuser, sondern rief bei Alessandro Orlando an, der seit 30 Jahren in lokalen TV-Stationen Werke vercheckt. Als Orlando 2018 einen alten Meister anpries, meldete sich ein Mann und sagte: „Ich bin Berlusconi und biete 50.000 Euro.“ „Und ich bin Napoleon“, antwortete der Händler.

Die beiden fanden zueinander, und Orlando verkaufte dem berühmten Unternehmer 2500 Kunstwerke. In Neapel sprach sich das Steckenpferd Berlusconis herum, und bald schon tauchten neue TV-Programme mit bunten Leinwänden auf. Nur für die Erben ist der Kitschrausch nun weniger lustig. Sie sitzen auf einem Bilderberg, in dem lediglich eine Handvoll Werke Qualität besitzt. Was tun damit?

