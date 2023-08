Paneuropäischer Newskick

Das Sommerloch mag sich über ganz Europa ausgebreitet haben, aber an einem Ort ist davon nichts zu spüren: in den Büros des Guardian in London. Und nicht nur in der britischen, auch in anderen europäischen Hauptstädten rauchen den Korrespondentinnen und Korrespondenten des linksliberalen Aushängeschilds des Qualitätsjournalismus die Köpfe. Denn am 20. September soll es so weit sein: Der Guardian bekommt zusätzlich zu einer britischen, einer amerikanischen, einer australischen und einer internationalen Ausgabe auch eine europäische.

Im digitalen Zeitalter heißt das: Gedruckt wird sie zwar nicht, aber künftig kann die geneigte Leserschaft oben rechts auf der Webseite anklicken, ob sie die europäische oder die britische Ausgabe lesen will. „Die vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass es einen absoluten Hunger nach europäischem Journalismus gibt – sowohl in Großbritannien als auch in Europa“, sagt Katherine Butler, Associate Editor for Europe beim Guardian. Denn: „Es ist ein außerordentlicher geopolitischer Moment für Europa. Der Krieg in der Ukraine macht diesen Zeitpunkt noch akuter. Alle großen Herausforderungen sind europäische und globale Themen: Was passiert in diesem Krieg? Und was danach? Wie gehen wir mit KI oder mit dem Klimawandel um?“

