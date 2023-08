Podcast & Falter-TV

Bereits online

Die Väter der US-Atombombe mit österreichisch-ungarischen Wurzeln: Leó Szilárd und Victor Weisskopf. Michael Lingens zeichnet den Beitrag der beiden Altösterreicher zu Oppenheimers Manhattan-Projekt im Gespräch mit Eva Konzett nach. Als eine persönliche Begegnung mit zwei außergewöhnlichen Männern

Bereits online Sebastian Kurz steht im Oktober vor Gericht. Was von dem bevorstehenden Prozess gegen den Ex-Kanzler zu erwarten ist, wo die Risiken liegen und wie dicht die Beweise der Staatsanwälte sind. Erklärendes von und mit Florian Klenk und Josef Redl

Der Podcast mit Raimund Löw. Die FALTER-Redaktion diskutiert jede Woche auf falter.at/radio die interessantesten Geschichten der aktuellen Ausgabe und bietet Einblicke in ihre Arbeit.

Bereits online Kommt ein Rechtsruck in Europa? Die linksliberale niederländische Europaabgeordnete Sophie in ’t Veld zieht Bilanz. Ein Sommergespräch über das Europaparlament, die Niederlande und den europäischen Blick auf Österreich

Turbulente Tage in Russland. Was der Krieg in der Ukraine und die Revolte der Wagner-Söldner für Russland bedeuten und wie die Menschen mit der Extremsituation umgehen, analysieren die ORF-Moskau Korrespondenten Miriam Beller und Paul Krisai im Sommergespräch mit Raimund Löw

Die Zeit ist aus den Fugen. Teil 2 des Symposiums der Salzburger Festspiele. Universelle Perspektiven unserer Welt und unserer Zeit. In welche Zukunft gehen wir? Sie hören die Philosophin und Autorin Svenja Flaßpöhler, den Diplomaten Wolfgang Petritsch und den deutschen Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin (Grüne) im Gespräch mit Michael Kerbler