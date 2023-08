Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Die Afrika Tage auf der Donauinsel klingen diese Woche gemütlich aus. Gemütlichkeit ist hier generell Gebot: Das bunte, volksfestartige Programm für die ganze Familie umfasst zahlreiche Konzerte, die auf eine Reise durch diverse Genres mitnehmen, dabei aber immer gechillt bleiben.

Musikalische Basis ist Reggae mit seinem gelassenen Offbeat, dazu kommen Ausflüge in die World Music. Am Freitag tritt die aus Gambia in Westafrika stammende Musikerin Sona Jobarteh auf. Die Kora ist ein Harfeninstrument mit 21 Saiten, das traditionell von Männern gespielt wird. Jobarteh hat mit dieser alten Regel gebrochen. Party, Beats und gute Laune winken am Samstag bei Erwin & Edwin und Tuff Sound.