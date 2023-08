Salzkammer–Gut

Schuhe aus, Socken an, um diesen Schritt kommt hier niemand herum. Routiniert räumen die Besucher ihre Schuhe unter die Holzbänkchen, schon geht es hinein in die dunkle Grotte. Wer nicht mehr gut zu Fuß ist, schleppt sich zu einem der Liegestühle und lässt sich sogleich erleichtert hineinfallen. So warten die sechs Gäste an diesem Mittwochmittag darauf, dass Urszula Radziewinska endlich die Türe schließt. Dann geht es los. „Willkommen in der Salzgrotte Oceaneum“, säuselt eine Frauenstimme aus den Lautsprechern und leitet in die Séance ein.