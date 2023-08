„Seid doch einfach ein bisschen freundlicher zueinander!“

Hinter Anna Mabo liegt eine ereignisreiche Zeit. Die Wiener Theaterregisseurin und Musikerin, die bürgerlich Marboe heißt, hat in den vergangenen zwölf Monaten an diversen Häusern inszeniert, erstmals auch in Deutschland; sie hat für den Rabenhof ein autobiografisches Singspiel verfasst und selbst auf die Bühne gebracht; sie hat unzählige Konzerte gespielt, mit dem Wiener Popfest ein viertägiges Musikfestival kuratiert und zwischendurch ein Lied für das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker geschrieben. Am 25. August erscheint nun „Danke, gut“, das dritte Album der 26-Jährigen. Zum Interview erscheint Mabo entspannt und bestens gelaunt. Gerade so, als hätte sie einen langen Urlaub und nicht das bislang arbeitsreichste Jahr ihres Lebens hinter sich.

Anna Marboe alias Mabo, 1996 in Wien geboren, hat am Reinhardt Seminar Regie studiert (Diplominszenierung: 2019) sowie Theaterwissenschaft und Philosophie in Gießen. 2019 kam ihr erstes Album „Die Oma hat die Susi so geliebt“ heraus, 2021 folgte „Notre Dame“. Gemeinsam mit dem Elektronikmusiker Dorian Concept kuratierte sie heuer das Popfest Wien

Falter: Hallo, Frau Mabo, wie geht’s?

Anna Mabo: Ich muss jetzt „Danke, gut“ sagen, damit der Gag funktioniert, oder?

Sie können auch ehrlich antworten.

Mabo: Das Klima spielt verrückt, es herrscht Krieg, das Patriarchat macht uns zu schaffen, und trotzdem freue ich mich auf vieles, das bevorsteht. „Nun ja, so mittel“ wäre also die ehrliche Antwort. „Danke, gut“ meint ja „bitte nicht weiter nachfragen“. Nicht nur zur Abwehr, sondern auch um das Gegenüber in Sicherheit zu wiegen. Genau darum geht es auf dem neuen Album aber: Dass aus Zumutungen Begegnungen entstehen – und im besten Fall Freundschaften oder Beziehungen. „Danke, gut“ hat dann ein „Okay, und jetzt in echt?“ zur Folge. Als Antwort singe ich die neuen Lieder.

Ist gerade in Wien nicht „Danke, gut“ das höchste der Gefühle, während der Normalfall wortreiche Suderei ist?

Mabo:Ja und nein. Wortreich zu sudern funktioniert nicht zwischen Tür und Angel, und genau das fehlt heute oft: dass sich die Leute Zeit füreinander nehmen. Natürlich muss nicht jeder in jedem Kontext auspacken, wie es ihm gerade geht. Aber die neuen Lieder handeln viel von Menschen, die einen begleiten und denen man Mut machen und Ängste nehmen möchte. Das geht mit Offenheit sicher leichter. Und damit, Raum für die Offenheit anderer zu bieten.

Sie strahlen viel Lebensfreude und positive Energie aus. Warum prägt Ihre Lieder dennoch eine gewisse Melancholie?

Mabo: Nach einem Konzert in Mainz haben alle gesagt, meine Lieder seien zu traurig. Anschließend war ich mit demselben Programm im Schwarzwald, und alle fanden es zu lustig. Die Lieder sind dieselben, grundverschieden ist der Blick auf sie. Tatsächlich sind einander Humor und Melancholie sehr nahe, das eine kann leicht ins andere kippen. Sobald ich im Gespräch das Gefühl habe, mein Gegenüber ist traurig, möchte ich das ändern. In der Musik hingegen reagiere ich nicht auf Situationen, sondern habe ungefiltert Raum für traurige Gefühle und Zweifel.

Sie haben nach der Matura ein Jahr in den USA gelebt. Was ist Ihnen lieber, die oberflächlich wirkende kalifornische gute Laune oder der ehrliche Wiener Grant?

Mabo: Vor die Wahl gestellt zwischen ganz ehrlich unfreundlich oder ein bisschen unehrlich freundlich fällt mir die Entscheidung speziell im Alltag leicht. Das kalifornische Bemühen, kurzfristige Begegnungen nett zu gestalten, mag man oberflächlich nennen. Man kann es aber auch einfach gut finden, wenn einander nicht bei jeder Gelegenheit das Hackl ins Kreuz gehaut wird.

Im Zweifelsfall also lieber ein Lächeln als ein ausgestreckter Mittelfinger?

Mabo: Man ist gegenwärtig mit so viel Scheiße konfrontiert. Das Einzige, was alle Menschen selbst in der Hand haben, ist die Art, wie sie einander begegnen. Vielleicht beschere ich anderen durch eine freundliche oder zugewandte Art kurze Momente der Fröhlichkeit oder Ruhe.

Und wenn mir Ihr weltzugewandter Frohsinn nicht gegeben ist?

Mabo: Entscheidest du dich bewusst dagegen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, fehlt mir das Verständnis. Seid doch einfach ein bisschen freundlicher zueinander! Tut niemandem weh, aber allen gut. Man kann auch traurig sein, ohne gleich geschissen zu werden.

Sie wurden 1996 als Kind aufgeklärter Eltern geboren. Hatten Sie auch Barbie-Puppen, oder wurden Sie gendersensibel mit Matchboxautos zwangsbeglückt?

Mabo: Wir sind nicht gendersensibel, sondern generell sensibel erzogen worden. Durch meinen älteren Bruder waren auch genügend Autos vorhanden, und jeder durfte mit allem spielen. Die Puppen selbst haben mich nie sonderlich interessiert, aber den Barbie-Zug hatte ich. Seine Besonderheit war eine Aufnahmefunktion. Ich konnte Lieder einsingen, die er dann bei der Fahrt abgespielt hat. Das fand ich als Siebenjährige super.

Nur Barbies saßen keine im Zug?

Mabo: Nein, dafür haben sich die Playmobil-Leute mit den Schlümpfen auf der Fahrt über den Soundtrack ihres Lebens ausgetauscht.

Haben Sie den „Barbie“-Film schon gesehen?

Mabo: Ja, der hat mich ungleich mehr interessiert als die Puppen damals.

Und?

Mabo: Super! Ich bin mit großer Skepsis ins Kino gegangen, fand die Umsetzung und Verhandlung von Problemfeldern innerhalb des Formats aber äußerst gelungen. Der Film ist ein großer Spaß. Und obendrein äußerst berührend in der Form, wie der Geschlechterdiskurs letztlich ohne direkte Schuldzuweisung erfolgt und das reine Mann-Frau-Ding zugunsten der Frage nach Identität aufbricht. Zuschreibungen kommen ja oft aus dem Beruf oder dem Geschlecht, dabei geht sich diese Eindimensionalität nie aus. Wurscht, ob auf Genderfragen bezogen oder auf Identitätskrisen jeder anderen Art.

Barbies Freund Ken wird im Film vom Virus des Patriarchats befallen. Zum Feindbild taugt er für Sie aber nicht?

Mabo: Nein, mit den Kens hatte ich Mitleid. Die Traurigkeit liegt darin, dass ihre Rolle in der Barbie-Welt gar nicht so weit weg ist von jener der Frau bei uns. Der Film vermittelt sehr schön, dass die Dominanz des einen über das andere nicht funktioniert, sondern dass man ein Miteinander auf Augenhöhe schaffen muss. Ich empfehle ihn vor allem Menschen, die Barbie hassen, und all jenen, die sich noch nicht so intensiv mit Geschlechterdiskursen beschäftigt haben. Man versteht auch ohne einschlägige Lektüre, wo das Problem liegt.

Was sehen Sie beim Blick in die Zukunft: einen hübschen Regenbogen oder viel patriarchales Grau in Grau?

Mabo: Im besten Fall einen Regenbogen auf grauem Himmel, bei strahlendem Sonnenschein entsteht ja kein Regenbogen. Nichts wird ganz verschwinden, aber alles wird sich weiter wandeln. Klar, vieles läuft schlecht, aber noch mehr verändert sich zum Guten. Es bleibt noch viel zu tun, und global gesehen ist die Situation in Sachen Feminismus überhaupt furchtbar. Trotzdem habe ich weit mehr Hoffnung als Frust.

Was tragen Sie zur Zerschlagung des Patriarchats bei?

Mabo: Oje, ich traue mich nicht, mir etwas auf die Fahnen zu schreiben, denn man hat immer das Gefühl, nicht ausreichend aktiv zu sein. Das Patriarchat erschwert ein gleichberechtigtes Leben und ist dadurch die Wurzel allen Übels. Man kann nicht oft genug betonen, wie viel besser die Welt wäre, könnte man das irgendwie neu ordnen. Nur stößt der Reformgedanke da an seine Grenzen, wie der Barbie-Film sehr schön zeigt. Womöglich braucht es tatsächlich eine Revolution, eine komplette Umwälzung. Das Patriarchat sitzt so tief, es frustriert mich immer wieder, wie sehr man selber in Denkmustern gefangen ist. Und wie sehr auch die Buben in meinem Leben darin gefangen sind, etwas performen müssen, dem sie einfach nicht gerecht werden können. Deshalb bin ich ein so großer Fan der Band Bipolar Feminin.

Wie kommen Sie jetzt auf die Wiener Krawall-mit-Haltung-Kapelle?

Mabo: Weil Bipolar Feminin eine ganz andere Kompromisslosigkeit an den Tag legen. Sie kommen wütend, aber gleichzeitig ungemein euphorisch daher. Dadurch wird diese Wut zu etwas, das man feiern kann, anstatt gleich wieder ins Kompromissbereit-Harmonische zu kippen, wie ich das etwa von mir selbst nur zu gut kenne. Dann steht diese Band mit all ihrer Positionsstärke beim Popfest auf der großen Bühne, also fernab der woken, linken Nische, und tausende Menschen lassen sich von ihr mitreißen und feiern sie. Wie cool, wenn Musik mit so einer klaren Botschaft derart viel Resonanz erfährt. Feminismus ist ja kein Kampfbegriff gegen die Hälfte der Bevölkerung. Als gelebte Praxis bewirkt er im besten Fall vielmehr eine für alle sinnvolle Veränderung gesellschaftlicher Enge.

Sie sind als Theaterregisseurin und als Musikerin höchst aktiv und finden nebenbei noch Zeit, das Popfest zu kuratieren oder einen Liedtext für das Neujahrskonzert der Philharmoniker zu schreiben. Haben Sie zu viel Energie in die Wiege gelegt bekommen?

Mabo: Tatsächlich schlafe ich wegen einer Schilddrüsenunterfunktion sehr viel. Trotzdem hat der Tag mehr Stunden, als man glaubt. Irgendwie geben sich die Dinge gegenseitig Energie, scheint mir. Jedenfalls geht es mir dann am besten, wenn ich viel mache und weiß, wo ich als Nächstes hingehen soll. In den Bereichen Musik und Theater hat man viel Kontakt mit Menschen und erfährt ständig Resonanz. Das ist zwar kein Patentrezept gegen Sinnkrisen, diese Begegnungen geben mir aber weit mehr Energie, als sie mich kosten.

Ihre mathematische Gleichung lautet also: Schilddrüsenunterfunktion + künstlerische Tätigkeit = Energieüberschuss?

Mabo: So ungefähr, ja.

Wie entstehen Ihre Lieder?

Mabo: Sie passieren mir und erweisen sich rückblickend in Albumform als Reflexion gewisser Lebensabschnitte. Ich setze mich nicht hin und sage, dass ich jetzt 13 Songs über Freundschaft schreibe. Ich verbringe ein Jahr, in dem Dinge passieren, und versuche, diese Dinge zu verarbeiten. Plötzlich ist da ein Pool von 20 Liedern, und ich denke mir: Ah, witzig, Freundschaft war dieses Jahr offenbar ein großes Thema. Oder die Überwindung von Ängsten, der Umgang mit Zweifeln.

Sie haben also keine Zeitfenster im Terminkalender, die fürs Songwriting reserviert sind?

Mabo: Ich schaue mich um und mache mir einen Reim auf das, was ich wahrnehme. Meine Lieder sind nicht zuletzt der Versuch, Dinge zu verstehen, die ich nicht verstehe. Sie entstehen aus dem Alltag heraus und sorgen auch manchmal dafür, dass ich mich in diesem Alltag verspäte. Ich bin beispielsweise auf dem Weg zu meinen Eltern, und im Lift kommt mir ein Gedanke, ein Reim. Ich schreibe ihn auf, daraus ergibt sich etwas – und plötzlich komme ich 20 Minuten zu spät zum Essen, obwohl ich eh die ganze Zeit schon vor der Tür stehe. Aber ich muss dann eben dringend noch meine Gedanken ins Handy tippen.

Wird das Liederschreiben bald eine künstliche Intelligenz für Sie übernehmen?

Mabo: Daran glaube ich nicht. Mich interessiert am meisten, wer der Mensch hinter der Musik ist und was man erlebt haben muss, um so etwas zu schaffen. Außerdem berührt mich, dass Kunst welcher Art auch immer von Wesen geschaffen werden, die mir rein biologisch nicht so unähnlich sind: Menschen halt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die KI je zustande bringen kann, was mich an Kunst berührt.

Aber sie wird auch in den Künsten eine Rolle spielen?

Mabo: Zweifelsohne. KI wird perfektionistischer arbeiten und bessere, reinere, konventionellere Reime hinbekommen als ich. Nur ist Perfektion halt das Letzte, was mich an Kunst berührt, mich erschüttert, zum Weinen oder Lachen bringt. Im Unterschied zu leidenschaftlichem Dilettantismus, den sich Menschen leisten, um ihre Gefühle auszudrücken. Diese emotionale Ebene wird eine KI nicht hinkriegt, deshalb habe ich auch wenig Angst davor. Anderen mag es anders gehen, dementsprechend werden sich andere in der von künstlerischer Intelligenz generierten Kunst mehr zuhause fühlen als in jener, die Menschen geschaffen haben. Und das ist ja auch okay.

Abschließend hätte ich noch einige Entscheidungsfragen mit der Bitte um kurze Begründung. Das proletarische Ottakring oder das noble Hietzing?

Mabo: Ottakring! Das Rausgehen macht dort mehr Spaß, weil man gleich vor der Haustür 100 neue Bilder und Begegnungen hat. In Hietzing muss man dafür in die U-Bahn steigen. In Ottakring riecht es auch besser, nach Bier und Schokolade. In Hietzing riecht es immer nur nach frisch gemähtem Gras und irgendeinem Parfüm.

Fitness oder Exzess?

Mabo: Ist das nicht dasselbe? Erstens gibt es auch Fitnessexzesse, und zweitens ist es richtig anstrengend, Exzess zu betreiben.

Sitzkonzert oder Mitmachtheater?

Mabo: Sitzkonzert. Auf die Bühne stellt man sich freiwillig, Mitmachtheater hingegen ist immer eine Zumutung fürs Publikum. Auch wenn das in meinem Metier eine unpopuläre Aussage sein mag.

Taylor Swift oder Harry Styles?

Mabo: Billie Eilish.

Bob Dylan oder Patti Smith?

Mabo: Oh nein, wie gemein! Mit Bob Dylan habe ich mich sicher länger und intensiver beschäftigt. Mehr Mut hat mir hingegen Patti Smith gemacht, künstlerisch wie menschlich, und ihr Weg ist abenteuerlicher. Die Antwort hängt daher von der jeweiligen Tagesverfassung ab. Heute lautet sie Bob Dylan, weil ich ihn gerade auf dem Weg zum Interview gehört habe.

Der Klassiker: Immer schön von Feminismus reden, aber, wenn es darauf ankommt, doch den mächtigen weißen, alten Mann nehmen.

Mabo: Wie gesagt, ich nehme mich von dieser Prägung nicht aus. Man merkt ja ständig, wie sehr man im Patriarchat steckt und wie anstrengend es ist, sich dem entgegenzustellen. Aber was soll’s: Ich bin gern gegen Sachen, für die alle sind, aber Bob Dylan ist zu gut, zu wichtig und zu schön, als dass ich mich aus Prinzip dagegenstellen könnte.

Kosmos Theater oder Burgtheater?

Mabo: Kosmos Theater! Weil es das interessantere, bessere Theater mit den netteren Leuten ist, mit wichtigeren Themen und einem besseren Arbeitsklima.

Soda Zitrone oder Campari Orange?

Mabo: Campari Soda.

Hip-Hop oder Punkrock?

Mabo: Punkrock, weil man im Punk auch wahnsinnig uncool sein darf. Nicht dazugehören, das ist Punk. Also meinetwegen auch ein Hemd auf einer Party zu tragen, bei der alle anderen zerfetzt daherkommen. Hip-Hop ist mir zu viel Style und Coolnessdiktat. Punk hingegen erfordert eine ständige Offenheit und Beweglichkeit. Was machen die anderen – und was kann ich dem entgegensetzen? Damit man nicht aufhört nachzudenken, warum alles ist, wie es ist.

Musik oder Theater?

Mabo: Die Vorstellung eines Lebens ohne Musik ist unglaublich traurig. Theater ist cool, aber wenn ich zwei Monate nicht hingehe, bin ich trotzdem noch ein Mensch. Dürfte ich monatelang keine Musik hören, wüsste ich nicht, was passiert.

Kleine Lieder, die große Geschichten erzählen: Anna Mabo ist eine junge Meisterin darin. Lebenslustig, schlau und neugierig, schwermütig, witzig, originell und voll poetischer Zartheit. „Danke, gut“ (Bader Molden) im Trio mit Cellist und Schlagzeuger entstanden, ist mal fröhlich und nett, dann wieder tief berührend. Verspielt in der Form, inhaltlich gewichtig – und rundum gelungen