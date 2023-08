Sixto Rodriguez: In memoriam

Am 8. August ist Sixto Rodriguez mit 81 Jahren gestorben. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der Singer-Songwriter im Jahre 2012 durch den Film „Searching for Sugarman“ bekannt. Dieser späte Erfolg ist nicht nur der Effekt dieses Films, sondern auch dessen Inhalt. Denn er erzählt die erstaunliche Geschichte eines verkannten Musikers, der in den USA ein hartes Leben als Bauarbeiter führt, ohne zu ahnen, dass er und seine Musik in Südafrika Kultstatus besitzen.