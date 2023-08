Wer braucht schon Kaviar?

Wie schnell so ein Jahr um ist, merkt man unter anderem daran, dass der Spinat schon wieder reif ist. Als wäre es gestern gewesen, kommen Erinnerungen an die ultra-flaumigen Spinatknödel mit brauner Butter und Parmesan vom letzten Sommer hoch. Danke, dafür ist es gerade zu heiß. Aber wie es halt so ist, wartet das Grünzeug nicht, bis wir so weit sind – stattdessen schreit es nach Verarbeitung. Und zwar sofort.