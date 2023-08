Immer wieder erstaunlich, wie eine Gegend, die sich so nahe an Ringstraße und City befindet, so unentwickelt sein kann wie die Untere Viaduktgasse. Okay, es ist noch nicht so lange her, da waren hier im dritten Bezirk Großmarkt, Fleischhalle und eine stets etwas chaotische Bahnhofssituation, also ein Ambiente, das sich nur bedingt fürs Flanieren eignete.