Worauf man im Urlaub achten sollte

Müsste ich das Thema dieser Woche in einem Hörsaal referieren, lautete der Titel des Vortrags vielleicht: „Die Briefmarke: Residuum bürgerlicher Pseudoindividualität oder Stachel im Fleisch digitaler Uniformierung?“ Ich knüpfe hiermit an meine Ausführungen vom letzten Mal über jene Menschen an, die „auf der Höhe der Zeit“ sind – und daher auch davor gefeit, Dinge zu tun, die „kein Mensch mehr macht“. Zum Beispiel Briefmarken kaufen und auf Ansichtskarten kleben. Ich selbst stehe mit einem Fuß noch in der Ära „Federkiel und Löschsandbüchse“ und sage „Grüß Gott“, wenn mir jemand im Stiegenhaus begegnet. Unter meinen Freunden und Verwandten gibt es vier, die mir regelmäßig Ansichtskarten schreiben, und dann noch ein paar, die dies gelegentlich tun. Das wird von mir selbstverständlich mit Gleichem vergolten, ich schreibe aber auch Menschen, die dies ihrerseits unterlassen, etwa meiner seriösen Masseuse, die sich daraufhin von mir handschriftlich hofiert wähnte, ein Irrtum, den wir qua Kurznachrichtendienst aufgeklärt haben, was uns beide erheitert hat (wir siezen uns übrigens mit den Vornamen).