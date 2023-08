You’ll Never Walk Alone

Zeit ist eine relative Größe. Versuchen Sie beispielsweise einmal, einem knapp fünfjährigen Kind klarzumachen, dass das Reiseziel nur mehr 25 Minuten entfernt ist – und 25 Minuten eigentlich echt nicht lange dauern. Und dann erzählen Sie einem bald 50-Jährigen, dass der erste Gürtel Nightwalk tatsächlich bereits 25 Jahre zurückliegt, ein halbes Leben also – und dass 25 Jahre schon ziemlich viel sind.

Nun denn: Es war einmal in der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts, da hatte die Stadt Wien eine ausgesprochen gute Idee. Der Gürtel zwischen Thaliastraße und Alser Straße sollte entgrindet und den diversen Bögen unter der U-Bahn neues Leben eingehaucht werden. Genauer gesagt sollten sie überhaupt erst zum Leben erweckt werden. „Gürtel plus“ nannte sich das ambitionierte Projekt.

Als Pioniere traten die Musiklokale Rhiz und B72 in Erscheinung, die beide im Frühjahr 1998 öffneten. Das Chelsea ein paar Häuser weiter hatte sich bereits einige Jahre früher angesiedelt – noch ohne EU-Fördermittel und dadurch auch ohne jene Transparenz der Fassade, die all die „Gürtel plus“-Lokale prägen sollte.

Auch der Gürtel Nightwalk wurde 1998 aus der Taufe gehoben. Die Idee dazu entstand in diversen SPÖ-Büros auf Bezirksebene, doch anders als beim ungleich größer dimensionierten Donauinselfest, das ebenfalls die Wiener Roten schmeißen, legte man diesmal auch besonderen Wert auf die Qualität und den Abwechslungsreichtum des Programms.

Konzerte lokaler Popacts sollten, wie auch an regulären Tagen, im B72, Chelsea und dem Rhiz stattfinden; als Bonus-Attraktion standen beim Nightwalk vor diesen drei Clubs noch Open-Air-Bühnen. Die Idee ging auf: Seit 1998 flanieren an einem Samstag Ende August stets besonders viele Nachtschwärmer jeglichen Geschlechts über die Gürtelmeile, um bei freiem Eintritt Party zu machen – und mit etwas Glück die Stars von morgen in überschaubarem Rahmen zu erleben. So spielten etwa auch Wanda beim Nightwalk; einige Jahre später waren die Rock-Strizzis dann Headliner des Donauinselfests.

Weil die Sause 2020 pandemiebedingt einmal nicht stattfinden konnte, fällt die Party zum 25-jährigen Bestehen nun am Samstag tatsächlich mit der 25. Auflage des Nightwalks zusammen. Chelsea, Rhiz und B72 existieren allen jugendkulturellen Veränderungen zum Trotz immer noch; diverse Lokale sind über die Jahre dazugekommen. Beim Loop/Gürtelbräu steht nun auch eine vierte Open-Air-Bühne.

Erstmals hat die Veranstaltung heuer einen Nachtmarkt im Angebot; Künstler:innen und Designer:innen zeigen bis 22 Uhr ihre Arbeiten her und verkaufen sie bei dieser Gelegenheit auch gleich. Ein weiterer spezieller Programmpunkt ist eine Ausstellung zur Geschichte des Nightwalks, und im Kubus feiert man respektive frau die im Auftrag der Stadt Wien entstandene Musikzusammenstellung „re:composed II“. Stilistisch ganz unterschiedliche Musikerinnen – etwa Barca Baxant, Chra, Jelena Popržan und Christina Zurbrügg – interpretieren Arbeiter:innen-Lieder und Songs zu feministischen Kämpfen.

Und das reguläre Konzertprogramm? Im Rhiz gibt es Krawall im Duo-Doppelpack, bei Mermaid And Seafruit in elektronischer Form, bei Laut Fragen mit politischen Texten. Auch B72 und Chelsea holen Acts auf die Bühne, die zum jeweiligen Image des Lokals passen.

Im B72 ist das der Indierock von Fiio und die elektronisch unterfütterte Pop-Träumerei von Laikka. Im Chelsea wiederum spielt das im Stil der progressiven 1970er-Jahre rockende Quintett Hypnotic Floor, und die in Wien heimisch gewordene Düsseldorfer New-Wave-Legende Peter Hein (Fehlfarben) stellt sein neues Projekt „Peter Hein im Schallschatten“ vor.

Im Kramladen trifft Alternative Rock auf Techno, das Loft bietet Jetztzeitpop der Generation Internet, das Café Carina stellt Samba neben harten Rock, im Fania Live gastiert die Worldbeat-Kombo Son Del Raval. Und dann wäre da noch ein Highlight im Jubiläumsprogramm: Die wandlungsfähige Wiener Indie-Chanson-Pop-Sängerin Pippa spielt um 22.30 Uhr indoor auf der Loop/Gürtelbräu-Bühne.