Ob die Community gute Ideen, einen #PromptDerWoche teilen wolle, fragt ein User. „Hier ist mein Bot für den Geschichtsunterricht“, erwidert ein Lehrer aus Deutschland, es ist die Vorlage für eine Hausübung. Im „Twitter-Lehrerzimmer“ wird fleißig debattiert. Unter dem Hashtag #twlz posten Lehrpersonen zu künstlicher Intelligenz (KI) im Unterricht.

Der Mann hat das KI-Textprogramm ChatGPT gebeten, die Rolle eines jungen Mannes einzunehmen, der 1985 aus der DDR fliehen will. Seine Schüler können sich mit dem Bot-Dissidenten unterhalten, um etwas über die Geschichte zu lernen.

„Versuche mich davon zu überzeugen, mit dir in den Westen zu fliehen“, sollen die Schüler fragen und sich in die Vergangenheit versetzt fühlen. ChatGPT antwortet brav: „Wir wissen nicht, ob unser Gespräch belauscht wird. In der DDR herrschen strenge Überwachungsmaßnahmen und es ist wichtig, unsere Pläne geheim zu halten.“

