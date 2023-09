Deutschland wieder kranker Mann

Im Juli schrieb ich hier, die EU kranke an Deutschlands Wirtschaftspolitik – jetzt schreibt der britische Economist, Deutschland selbst sei zum „kranken Mann“ Europas geworden. Die Wirtschaft stagniere, die Inflation sei weiter hoch, laut Prognose des Internationalen Währungsfonds sei Deutschland das einzige Land der G7-Gruppe, dessen Wirtschaft heuer schrumpfe.

Sie litte unter hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel, mangelnden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in Zukunftstechnologien wie die Digitalisierung, habe sich bei der verkorksten Energiewende mit dem Atomausstieg ein Eigentor geschossen und sehe einer sich rapide verschlechternden Demografie entgegen: In den nächsten fünf Jahren gehen zwei Millionen Arbeitskräfte in Pension.

Bezüglich jener Länder, die wirtschaftlich besonders eng mit Deutschland verflochten sind – allen voran die Schweiz und Österreich –, hegt der Economist wenig Zweifel, dass die deutsche Rezession demnächst auf sie durchschlägt.

