Die Spinne

Hätte eigentlich nichts gegen Jahreszeiten, nur ist es so, dass Punkt Ende August Erdspinnen in der Wohnung sitzen. Fette Eumel aus der Hölle. Wenn man hinschaut und gleich wieder weg, geht’s. Fixiert man sie aber, dürfte sie das zum Wachsen bringen.

Nach einer Minute etwa kann man auf ihnen reiten. Nach der zweiten fressen sie das Haus. Spreche nicht von der Gefahr für die Stadt, sobald Minute vier anbricht.

Meine Kinder können seit Kleinkindertagen Spinnen entsorgen, mit Glas und Papier darunter. Dann sind sie aber draufgekommen, dass das nichts damit zu tun hat, dass Spinnen kleine Kinder so lieb haben. Hat mich später im Bedarfsfall einiges gekostet an Bildschirmzeit und Puddings.

Letztens habe ich mir gedacht, wenn ich mal wieder alleine wohne, muss ich das auch können. Gibt’s ja nicht. Also habe ich mich der neuen Spinne in der Küche gestellt. Ich wollte es schaffen, sie fünf Minuten lang anzusehen. Sie war riesig. Ist mir egal, dass sie ganz toll Schädlinge frisst. Ein Monster. Ich schielte sie von der Seite an, ganz frontal Aug in acht Augen ging das noch nicht.

