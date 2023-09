Durch die Stadt im Dichtestress

Vor ein paar Wochen habe ich hier wieder mal die traurige Leier vom Fahrradwegedefizit in Wien gedreht. Es gibt zu wenige, sie sind zu schmal, völlig überfüllt, sie sind gefährlich, sie bieten keine durchgehenden, schnellen Verbindungen quer durch die Stadt, ihre Ampelphasen richten sich nach dem Autoverkehr – man könnte ewig weiterleiern.

Wenn es in dieser Kolumne um den Verkehr in Wien geht, gelingt es ihr nur selten, sich an das Postulat zu halten, überwiegend auf das Gute zu fokussieren.

Positiv ist einzig, dass ich dies traurige Liedchen nicht alleine singen muss. Vor ein paar Wochen bemerkte ich an dieser Stelle, dass Radeln in Wien auch deshalb immer gefährlicher werde, weil nicht nur der Radverkehrsanteil signifikant wächst, es drängen sich auf den Radwegen auch immer mehr dieser lautlosen, pfeilschnellen Elektromopeds der Lieferservices dazu.

ANZEIGE