Emerson String Quartet: Infinite Voyage

Foto: zVg

Vor einem Jahr hat das Emerson String Quartet seine Auflösung bekanntgegeben. 1976 in New York gegründet, zählt es zu den besten Streichquartetten der Welt. Für ihr letztes Album haben sich die vier Herren Verstärkung von der Sopranistin Barbara Hannigan sowie Pianist Bertrand Chamayou geholt. Neben Hindemith und Berg steht Schönbergs epochales 2. Streichquartett in fis-Moll im Mittelpunkt. Auch toll: Ernest Chaussons zart-melancholisches „Chanson perpétuelle“. (Alpha)

