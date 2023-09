Hinter die Kulissen der Staatsoper blicken

Kommenden Montag wird an der Wiener Staatsoper die neue Saison mit der Wiederaufnahme von Mozarts „La Clemenza di Tito“ unter der Regie von Jürgen Flimm offiziell eröffnet. Am Sonntag findet an zwei Terminen – 14 bis 16.30 sowie 17 bis 20.30 Uhr – wieder ein Tag der offenen Tür statt – eine einmalige Gelegenheit, den faszinierenden Opernbetrieb auch hinter den Kulissen kennenzulernen.

Die Tour dauert 2,5 Stunden und führt die Besucherinnen und Besucher durch die verschiedenen Abteilungen, von der Technik bis zur Direktion. Man kann die Kostüme bestaunen, täuschend echte Requisiten bewundern oder den Maskenbildnerinnen bei der Arbeit zusehen. Ein weiteres Highlight sind die Probenbesuche: Außenstehende sind hier so gut wie nie zugelassen. Umso spannender ist es, den Sängerinnen, Tänzern sowie dem Chor und der Opernschule einmal beim Proben über die Schulter zu schauen.

Für ihre jüngsten Gäste hat die Staatsoper eine Rätselralley inklusive Kinderschminken vorbereitet, außerdem dürfen die Kleinen in ausgewählte Kostüme schlüpfen und anschließend über einen Catwalk laufen. Krönender Abschluss ist das gemeinsame „Sing Along“ von bekannten Opernhits mit Sängerinnen und Sängern des Hauses im Zuschauerraum.