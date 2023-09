Hundstage, die nie vergehen

Nach dem Ende der großen Hitze gilt es, ein Resümee zu ziehen, das wenig erfreulich ausfällt. Die Heißzeit, lange eher ein Thema von Klimaforschern, prägt nämlich in einem unerträglichen Ausmaß den städtischen Alltag. Das Leben und Arbeiten bei fast 40 Grad sollte Chefs und Stadtplaner noch mehr dazu motivieren, sich mit dieser urbanen Veränderung auseinanderzusetzen. Was den Betroffenen den Schweiß zusätzlich auf die Stirn trieb, ist der Eindruck, dass die politisch Verantwortlichen in diesem Ausnahmezustand auf Tauchstation gehen.

Wien, Schwedenplatz: Hier warteten im Juli täglich Tausende auf den Schienenersatzverkehr für die gesperrte U-Bahn Richtung Heiligenstadt. Die Menschen, oft ratlose Touristen, standen in der prallen Sonne ohne die Möglichkeit, sich in den Schatten zu flüchten. Auch auf anderen Plätzen fühlte sich der Fußgänger wie ein Cowboy in einem Western, der sich in der Wüste New Mexicos verlaufen hat.

ANZEIGE