Nach verhaltenem Einstieg, dem One-Minute-„Schlagzeugsolo“ „Lament for Lo“ des Bandleaders, geht es das Titelstück etwas beschwingter an und nimmt dann noch ordentlich Fahrt auf. Die Ausflüge am Minimoog hätten nicht dringend sein müssen, ansonsten aber besticht Pianist David Virelles als fantastischer Improvisator, und auch Immanuel Wilkins (as), Joel Ross (vib) und Dezron Douglas (b) erweisen sich auf diesem äußerst animierten Album als Gute-Laune-Garanten. (Blue Note)

ANZEIGE