Holzinger siegt bei Kritikern

Die Performance-Show „Ophelia’s Got Talent“ der österreichischen Choreografin Florentina Holzinger wurde von der Fachkritik als Inszenierung des Jahres ausgezeichnet. Einmal pro Jahr kürt die deutsche Zeitschrift Theater heute die besten Theater, Schauspieler und Stücke im deutschsprachigen Raum. Holzinger hatte ihre Castingshow-Persiflage für die Berliner Volksbühne inszeniert, das Stück gastierte am Wiener Volkstheater und wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Das Szenenbild von Nikola Knežević mit Wasserbecken und Hubschrauber ist Bühnenbild des Jahres, gemeinsam mit Mirjam Stängls Bühnenarbeit für Peter Handkes „Zwiegespräch“ am Wiener Akademietheater. Rieke Süßkow, die Handke inszeniert hatte, ist Nachwuchsregisseurin des Jahres. Für seine jährliche Umfrage griff das Magazin auf das Urteil von 46 Kritikerinnen und Kritikern zurück.

