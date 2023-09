My favorite Lumet

Schuldig oder nicht? Eine Lektion in Sachen Demokratie mit Henry Fonda (Foto: Österreichisches Filmmuseum)

Goldstandard des Kammerspiels: „12 Angry Men“ (1957) Ein Jugendlicher aus den Slums von New York soll seinen Vater erstochen haben. Zwei Zeugen haben ihn gesehen. Der Prozess ist gelaufen, die Jury muss ihr Urteil fällen.

Das Kammerspiel „Die zwölf Geschworenen“ (1957, Drehbuch: Reginald Rose) ist Sidney Lumets Kinodebüt. Am heißesten Tag des Jahres sind zwölf Männer buchstäblich in einem Raum eingesperrt. Zunächst scheint es, als wäre die Sache in wenigen Minuten erledigt. Doch ein Mann (Henry Fonda) stimmt für „nicht schuldig“. Lumet gestaltet die darauffolgende Diskussion, eine meisterhafte Abbildung gruppendynamischer Prozesse, als packendes psychologisches Drama.

Einmal betont Geschworener Nummer 11 den Wert der Demokratie. Als Parabel singt der Film diesem gefährdeten Gesellschaftssystem selbst ein Loblied. Freilich keiner Demokratie-Worthülse, sondern jener hehren Form, die den Ernst und das Engagement des Individuums braucht, auf dass alle zusammen Vorurteile, Standesdünkel und Selbstbetrug niederringen. Immer wieder sehenswert!

