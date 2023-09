Komplizen-Alarm! Seit neuestem verbrüdern sich Rezensenten mit einem Schriftsteller. Gewöhnlich ist das nicht, auch weil es um den deutschen Autor Maxim Biller geht. Biller eilt der Ruf eines sarkastischen Troublemakers voraus. Ausgerechnet aus ihm machen einige Feuilletonisten nun einen Literaten mit Mission. Wie kam es zu dieser Wendung, diesem Real-Life-Plottwist?

Im März 2022 kündigte Biller in seiner Zeit-Kolumne an, dass er kein Schriftsteller mehr sein wolle, weil erneut ein Krieg in Europa ausgebrochen war und sich die deutschsprachigen Intellektuellen mit empathielosen Überlegungen, etwa Privilegien ukrainischer Flüchtlinge, auseinandersetzten. Sein ganzes Schreiben, das sich konsequent gegen totalitäre, rassistische Tendenzen wandte, sei zwecklos gewesen.

