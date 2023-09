Resi Reiner: Weißt du, was ich mein?!

Verträumt bis melancholisch klingt das Debüt der Wienerin Resi Reiner, Jg. 1996. Generationengerecht geht es um das Verlorensein, um E-Roller und um Substanzen. In „Bialetti“, Highlight des Albums, besingt Reiner die morgendliche Liebe zur Kaffeemaschine. In „Trittico“ dagegen die wohltuende Wirkung von Psychopharmaka: „Ich brauch dich so lang, bis ich ohne dich kann.“ Die zart-brechende Stimme erinnert an eine depressive Judith Holofernes. Indiepop für verregnete Herbsttage. (Krokant)

