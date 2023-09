Die Vorzüge der Arbeit beim Schwedenplatz liegen auf der Hand: Erreichbarkeit, Kulinarik, Wasserzugang. Als Nachteile erwiesen sich gelegentliche Terroranschläge und das horrende Aufkommen von Polterrunden.

Covid hat viele Hochzeiten verschleppt, die Folgen sind täglich am Basecamp des Bermudadreiecks zu besichtigen: gefederte Bräutigame in pfiffigen Mottoshirts („Bald unter neuer Führung“, „Ja, sie will und ich hab zu wollen“). Frauen mit Krönchen aus dem Chinashop und Bauchläden voller Schnaps (von deren Erlösen sie sich selbst einen in die Sakristei orgeln).

Im antiken Griechenland haben Eltern bei prä-ehelichen Festen die Würde des zukünftigen Bräutigams bewertet. Die moderne kulturelle Errungenschaft geschlechtergetrennten Polterns hat Entwürdigung zum Ziel, vergiss „etwas Altes, Neues, Geliehenes, Blaues“ – das Letzte reicht.

Gelagegebiete sind in der Regel als aufregend erachtete Orte wie Las Vegas, Mallorca oder (für Österreich) Wien. Das Brauchtum verläuft so individuell wie die Arbeitsschritte beim Schwedenplatz-McDonald’s: immer lächerliches Gewand, Umzug von Lokal zu Lokal, erniedrigende Spiele für die Glücklichen, Rauschüberfälle auf unbeteiligte Passanten.

Wobei: Kürzlich hielt eine fahrende Polterbar mit 20 Pedalen und der Aufschrift „Bratislava Beer Bike“ am Schwedenplatz. Die 14 uniformen Männer konnten kein Deutsch, aber einen Lärm wie 200 Hooligans veranstalten. Die werden ja nicht aus der Slowakei hergeradelt sein? So oder so: Happy Heiraten!

ANZEIGE