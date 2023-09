Theaterreise in den Iran

Die Zacherlfabrik im 19. Bezirk ist der perfekte Spielort für Nava Ebrahimis „Sechzehn Wörter“: Die ehemalige Fabrik für Insektenbekämpfungsmittel erinnert in ihrer Architektur an eine Moschee, Ebrahimis hier in einer Bühnenfassung zu sehender Debütroman spielt im Iran. Die Regisseurin Margit Mezgolich hat sich mit ihrer freien Gruppe IG Fokus der Inszenierung von Büchern verschrieben. Auch die dritte derartige Romanumsetzung im intimen Rahmen funktioniert ausgezeichnet: Ebrahimis Culture-Clash-Roman gerät in den alten, leeren Fabriksräumen zum kurzweiligen Theaterabend.