Waves Vienna übernimmt wieder die Clubs

Das Waves Vienna erlebte 2011 seine Premiere. Es wird als Club- und Showcase-Festival ausgetragen und dient als Bühne für aufstrebende heimische Popacts, die es im Programm mit Bands aus anderen europäischen Ländern mischt. In der Branche gilt die Veranstaltung als Talentbörse und Vernetzungstreffen. Hier kommen neben Musikschaffenden auch Labelmenschen, Konzertbooker und Journalisten zusammen. Tagsüber sind Panels und Diskussionen angesetzt, abends gibt es Konzerte.

Ursprünglich sah sich das Festival als Brückenbauer zwischen den Musikszenen West- und Osteuropas. Diese Ausrichtung will man auch in Zukunft beibehalten, aber zusätzlich noch andere, soziopolitische Schwerpunkte setzen. Als Fokusland steht heuer die Schweiz im Zentrum, das Generalthema lautet seit 2022 „Diversity“.

Nicht weniger als 100 Acts treten im Rahmen von Waves ab 7. September in Gürtelclubs sowie im Metropol auf, darunter die in Paris lebende australische Technopop-Sängerin Sam Quealy, das französische Electrochanson-Duo Charlotte Fever, der Linzer Indiepunk Anda Morts und die Wiener Band Endless Wellness, die sich lautstark mit Depressionen auseinandersetzt. Ein detaillierter Wegweiser durchs Programm folgt in der nächsten Falter:Woche.

ANZEIGE