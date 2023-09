Alle unter einem Dach: Zu Besuch in einer Mehrgenerationen-WG

Das Erste, das in Ariana Richtmanns Altbauwohnung ins Auge sticht, ist Wein. Unzählige Flaschen in Holzregalen lagern direkt neben der Haustür in dem kleinen Vorraum ihrer Wohnung im vierten Wiener Gemeindebezirk. Dort, wo auch die Publizistikstudentin mit dem braunen Lockenkopf steht. Sie lächelt ein wenig, geht dann voran in die grün gestrichene Küche und sagt: „Es ist schon total schräg ohne Peter. Die ganze Wohnung verliert so ein bisschen die Seele und die Wärme.“