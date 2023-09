Alle paar Tage muss ein Kleidergeschäft oder ein Schuhhändler Insolvenz anmelden. Warum?

Sophie Pollak an einem der letzten Tage ihres Geschäfts We Bandits (Foto: Christopher Mavrič)

Es war Mitte August, als Sophie Pollak das „We say goodbye“ vom Schaufenster kratzte und nach der Abverkaufsparty die 80 Quadratmeter Geschäftsfläche kehrte. Nach drei harten Jahren fiel der letzte Vorhang und die Modeinstitution We Bandits in der Neubaugasse, gleich über dem Schweizer Brillenlabel Viu, war Geschichte.

Bis zur Pandemie war das Geschäft der 42-Jährigen eine Erfolgsgeschichte. Ab 2011 handelte sie mit Bekleidung aus Südkorea, seit 2016 in Neubau. 14 Angestellte hatte sie, im Shop, im Büro vis-à-vis und im Lager im vierten Bezirk. We Bandits stand für faire Mode und seltene Schnitte. Die bunten Kleider, verspielten Röcke und Oversize-Silhouetten gehörten in die Kästen hipper Wienerinnen. Bis Februar 2020 hat sie das alles ohne Kredite geschafft.

Und dann kam Covid. „Der Modehandel lebt vom zweiten und vierten Quartal“, sagt Pollak. Im Frühling und Herbst hat sie verdient, was sie für Mieten, Personal, Lieferanten und Produktionskosten brauchte. Doch plötzlich war ihr Geschäft in den guten Jahreszeiten behördlich gesperrt. Die leeren Innenstädte, die ausgefallenen Feieranlässe und all die Unsicherheiten der Bevölkerung haben den Umsatz fast halbiert.

