Apollos Irrfahrt: „The Changeling“ spielt mit ewigen Ängsten

Apollo Kagwa (Lakeith Stanfield) reagiert stets emotional. Ist der Fachmann für antiquarische Bücher glücklich, weil die Bibliothekarin Emma (Clark Backo) endlich in sein Drängen auf ein Date eingewilligt hat, schreit er „I am the god Apollo!“ mitten in New York. Ist er unglücklich, weil sich die Beziehung zwischen Emma und dem gemeinsamen Baby als ausgesprochen kompliziert herausstellt, reagiert er ausschließlich seinen göttlichen Vatergefühlen folgend.

Wobei Emmas stierer Blick und die wiederholte Behauptung, dass das Kind kein solches sei („This is not a baby!“), zugegeben nichts mehr mit Wochenbettdepression zu tun haben, sondern eher mit ihrer vor der Familiengründung unternommenen Reise nach Südamerika, wo ihr eine alte Schamanin ein rotes Band ums Handgelenk knotete und drei Wünsche freigab. Kein Wunder also, dass die Situation in der dritten Episode von „The Changeling“ derart massiv explodiert, dass deren Beschreibung einem Spoiler gleichkäme.

