Blattkritik

„#doublecheck“ vom Freitag, dem 1. September 2023, nachzuhören in der Ö1-Mediathek (Foto: Ö1)

Es gab viel Kritik am Umgang des ORF mit der Causa Wehrschütz. Was ist passiert? Am 15. August hatte der erfahrene Osteuropa- und Balkankorrespondent Christian Wehrschütz über Korruptionsfälle rund um die Stellungskommissionen (Wehrersatzämter) in der Ukraine berichtet. Das Bildmaterial, mit dem Wehrschütz seinen Beitrag unterlegte, war gefälscht. Drei Tage später stellte die „ZiB“ den Fehler richtig.