Der dunkle Schatten des Diktators

Augusto Pinochet, der Putschist des11. September 1973 in Chile, lässt Lateinamerika auch nach einem halben Jahrhundert nicht los. Das düstere Foto des Diktators in Generalsuniform mit seiner dunklen Brille, aufgenommen wenige Tage nach der Machtergreifung, wurde zum Symbol für die Straflosigkeit der Militärs bei Folter und Mord im Namen eines Kampfes gegen den Kommunismus. In den Morgenstunden dieses 11. September 1973 begann die chilenische Luftwaffe die Moneda, den Sitz des eigenen Staatsoberhauptes, zu bombardieren. Salvador Allende, der demokratisch gewählte marxistische Präsident, weigerte sich zu kapitulieren und ging in den Tod, mutmaßlich Suizid.