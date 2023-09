Was bringt die Erbschaftssteuer?

Es war ein Aufreger mit Anlauf. Berechnet und kalkuliert. Als SPÖ-Chef Andreas Babler Ende August im „Sommergespräch“ im ORF eine Erbschaftssteuer vorschlug, konnte er sich der Reaktion des politischen Gegners sicher sein.

Jeder kannte in diesem Spiel seine Rolle, jeder lieferte brav.

Die Freiheitlichen, nach Eigendefinition die Partei des kleinen Mannes, sprach von „Enteignungsfantasien“. Die Volkspartei nannte Erbschaftssteuern „einen ersten Schritt in Richtung Kommunismus“. Der ÖVP-eigene Wirtschaftsbund und die Industriellenvereinigung sekundierten: „Klassenkampf“ fand das Ersterer, eine „Kampfansage an alle Leistungsträger“ die Letztere. Babler selbst sprach von „sehr viel Geld, das wir so dringend etwa für die Abschaffung der Kinderarmut brauchen könnten“.

