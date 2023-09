Einladung zum Wellenreiten: Ausgewählte Highlight des Festival Waves

Knallbunte Krawallschwester Aus ihrer Wahlheimat Paris schickt Sam Quealy Musik für Tanzfreudige mit geringer Aufmerksamkeitsspanne in die Welt. 90s-Trashpop („No Limit!“) verpasst sie eine hochenergetische Jetztzeit-Behandlung und würfelt dabei lustvoll Zeichen und Zitate durcheinander. Schnell, schrill, krawallig und knallig.

The Loft, 9.9., 22.45

Allerhand aus Schnitzelland

Mit gleich 30 Programmpunkten ist Österreichs junge Musikszene extrem stark im Waves-Programm vertreten. Einige wenige bekanntere Künstlerinnen und Künstler wie Anna Mabo (Metropoldi, 9.9., 21.45), die Rap-Aufsteigerin Bex (The Loft, 8.9., 20.15) oder der schmähbegabte Pop-Entertainer Rian (Metropol, 8.9., 22.15) stehen neben viel Entdeckenswertem unterschiedlichster stilistischer Provenienz.

Anda Morts etwa macht schnoddrig-forschen Songwriter-Punk mit elektronischen Mitteln (Metropol, 9.9., 21.00); Bon Jour mischen gefälligen Hipstersound und 3D-Animation (Metropol, 7.9., 19.45); Endless Wellness reißen sich zu leicht verwackeltem Indiegitarrenpop deutschsprachig das Herz aus der Brust (B72, 7.9., 21.45); Salamirecorder & The Hi-Fi Phonos sind eine Garagenrock-Energiegranate (Chelsea, 8.9., 18.30); Spilif steht für Hip-Hop mit Hirn (Coco, 8.9., 20.00) und Tina (Foto) für Schlager, Sarkasmus, Spaß und Stinkefinger (B72, 8.9., 21.30).

Londoner Nächte

Abende in London können lang werden. Weltstadt? Um 22 Uhr ist es eine Herausforderung, ein Lokal zu finden, das warmes Essen serviert. Womöglich hat die gute alte Langeweile die WG-Bewohner Max Doohan, Sam Richard und Iiris Vesik dazu gebracht, an Sounds zwischen Dreampop und R’n’B herumzuschrauben: Home-Sessions bis tief in die Nacht markierten den Beginn von Night Tapes.

B72, 9.9., 22.45

Subtiler Wirbelwind

Das lettische Quintett Tautumeitas ist der World-Music- bzw. Volksmusik-Ausreißer bei Waves. Wobei: Die fünf Sängerinnen stellen mit ihrer Energie viele Rockbands in den Schatten. Die Songs prägt vielstimmiger Gesang. Dazu gesellen sich mal subtile Streicherarrangements, dann wieder ein Percussion-Wirbelwind. Mitunter tragen Tautumeitas Tracht und einheitliche Kopfbedeckungen; Bandleaderin Asnate Rancane hat die Musiktradition ihrer Heimat genau studiert. Mit rückständiger Volkstümelei hat das freilich nichts gemein, ihre Musik klingt zeitgemäß und frisch.

Metropol, 8.9., 19.45

Trance und Rock ’n’ Roll

Der Pariser Thomas Attar Bellier hat unter dem Namen Al-Qasar Musiker aus Marokko, Algerien, Ägypten und den USA um sich geschart. Sie spielen einen Mix aus arabisch-afrikanischen Klängen und Rock. Fährt wie Sau und hat eine trancehafte Wirkung.

B72, 7.9., 23.00

Pochendes Herz

Skandinaviens junge Popszene ist regelmäßig beim Waves Festival vertreten. Heuer etwa durch Reveal Party aus Dänemark. Der Projektname von Emily Nyhuus, spielt auf jene Feiern an, bei denen werdende Eltern das Geschlecht ihres Kindes enthüllen. Nyhuus kann mit der niederösterreichischen Mann/Frau-Normalität allerdings nicht viel anfangen – und übersetzt dieses Unbehagen in Elektropop der Marke „kleine Lieder, große Emotionen“.

The Loft Wohnzimmer, 8.9., 21.00

Waves-Fokusland 2023: Die Schweiz

Teil des Waves-Festivals ist seit jeher eine Konferenz, bei der sich Branchenmenschen austauschen und vernetzen. Im Mittelpunkt steht dabei jedes Jahr ein anderes Land mit seinem jeweiligen Musikgeschehen. Heuer ist die Schweiz dieses sogenannte „Fokusland“. Die Schweiz bildet mit Österreich und Deutschland eine gemeinsame Region, ist musikindustriell aber vergleichsweise ein Zwerg, ähnlich der Alpenrepublik also.

Im Konzertprogramm ist die Schweiz sechsfach vertreten. Der Name Annie Taylor klingt nach Sängerin, ist aber eine Band (mit Sängerin) und spielt sonnigen Alternative Rock voll 90s-Anklängen (Metropol, 7.9., 22.15); Ikan Hyu setzen auf hedonistischen Görenpop (The Loft, 7.9., 21.00); Moira singt Eingängiges auf Französisch und Englisch (Metropoldi, 8.9., 20.30); Barbicop setzt auf elektronischen Dreampop (Kramladen, 9.9., 19.45); beim Quintett Soft Loft ist die Band Safe Space und Raum für Emotionen (Chelsea, 9.9., 21.00); Pina Palau (Foto) schließlich ist eine multiinstrumental agierende und ausgeschlafen wirkende Schlafzimmerpop-Heimwerkerin (Fanialive, 9.9., 22.00).

Punkrock mit Tuba

Es gibt, verkürzt ausgedrückt, zwei Arten von Straßenmusik: den gefühligen Folkie-Kram mit Gitarre, der einlullende Wirkung hat, sowie den flotteren Zugang. Das polnische Streetfolk-Quartett Hanba! geht den zweiten Weg, es reißt mit Energie und Spielfreude im Übermaß mit. Im Grunde spielen Hanba! explosiven, gern auch aggressiven Punkrock – nur eben mit Instrumenten wie Banjo, Akkordeon oder Tuba.

Metropol, 8.9., 19.15

Türkisches Berlin anno 1981

Warum die Postpunk-Ästhetik der Zeit um 1980 noch heute nachwirkt? Weil sie zu den produktivsten und kreativsten Phasen der Popgeschichte zählt. Auch bei Güner Künier pluckert die Rhythmusbox, der Bass ist trocken, der Gesang mal unterkühlt, mal angriffslustig. Im Mix aus Agilität, Stilbewusstsein und Lässigkeit ist die Berlinerin vor reinem Epigonentum aber gefeit; auf ihrem Debütalbum „Aşk“ wechselt sie geschickt zwischen Englisch und Türkisch.

Rhiz, 7.9., 22.30

Altmodisch schön

Der britische Songwriter Oscar Lang pfeift auf Kategorien wie Zeitgenossenschaft oder Coolness. Seine Frisur, die Brille und das Outfit hätten besser in die 1970er gepasst, und da wünscht sich der junge Mann im Grunde seines Herzens auch musikalisch hin. Er ertüftelt im Schlafzimmer raffinierte Songs der alten Schule mit bittersüßen Melodien, gerne auch mehr als nur ein paar Akkorden sowie geschmeidigen, bisweilen bombastischen Arrangements. Musik wie eine Umarmung.

B72, 8.9., 22.45

Carla Laia Barcelona

Als Newcomer-Band gehen The Crab Apples auch bei großzügiger Auslegung nicht mehr durch. Carla Gimeno (Gesang), Laia Alsina (Gitarre) und Laia Martí (Bass) aus Barcelona kämpfen schon seit 2012 um den Durchbruch. Bis dato trotz einiger Tourneen mit großen internationalen Bands leider erfolglos. Am Charme ihres meist englischsprachigen Eigenbau-Pop ändert das nichts. Das Trio beherrscht klassischen Indierock der 1990er aus dem Effeff. Als Lockdown-Arbeit veröffentlichte es den Song „Cucarachas“ – ein leicht schräges, aber gleichzeitig auch eingängiges Loblied auf die Zähigkeit von Kakerlaken („Only the cockroaches will survive!“).

Chelsea, 9.9., 19.45