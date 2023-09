„Fffffffffffffffffff…“: In der gut klimatisierten Nationalbibliothek

Die Kühle hier hat einen großen Auftritt. Zuerst muss der Besucher über den heißen Heldenplatz, dann die Tore der Neuen Burg aufstoßen. Er passiert das Drehkreuz, das den Eingang zur Österreichischen Nationalbibliothek versperrt – und erst beim Betreten des Lesesaals fällt die Temperatur. Am besten, man zieht ein Jäckchen an, um sich wohlzufühlen. An sonnigen Augusttagen ein echter Luxus.