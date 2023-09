Fluchen wie ein Kapskutscher

Liebe Comandantina, letztens ist mir ein Begriff eingefallen, den ich aus meiner Kindheit kenne und der im Umfeld meines Opas aus dem Tullnerfeld stammt: Der „Kaps“. Soweit ich es als Kind verstanden habe, ist ein Kaps ein Anhänger für ein Fahrrad, mit Metallgestell und hölzerner Ladefläche in Form einer großen Kiste. Mit dem Kaps kann allerhand transportiert werden, aber woher stammt sein Name? Ganz herzliche Grüße, Ruth Hauser aus Ottakring, per E-Mail