Fremdheit, Mut und Liebe

Die Literaturhäuser melden sich diese Woche aus der Sommerpause zurück und machen wieder ordentlich Programm. In der Alten Schmiede stellen am Dienstag bzw. Donnerstag Ilija Trojanow und Kathrin Röggla ihre neuen Romane vor. Dazwischen gibt es ein Double Feature mit den beiden in Wien heimisch gewordenen Autoren Hamed Abboud und Amir Gudarzi.

Abboud ist 2012 aus Aleppo geflohen. Nach einigen Zwischenstationen 2014 in Österreich angekommen, ist er seither mit seinen Texten über Krieg, Flucht und Sehnsucht im deutschsprachigen Raum unterwegs. In seinem Buch „In meinem Bart versteckte Geschichten“ erzählte er vom Ankommen und Leben in Europa. In dem neuen, auf Deutsch verfassten Werk „Meine vielen Väter“ berichtet er nun vom Aufwachsen in der syrischen Provinzstadt Deir al-Zor, wo sein Vater als Mathematiklehrer und als Inhaber einer Bäckerei tätig war. Moderation: Angelika Reitzer.

„Das Ende ist nah“ heißt der Roman von Gudarzi, in dem er von Fremdheit und Außenseitertum, von Mut und Liebe erzählt. 1986 in Teheran geboren, lebt er seit 2009 in Wien. In erster Linie ist er als Dramatiker tätig, 2023/24 wirkt Gudarzi als Hausautor am Nationaltheater Mannheim. Angelika Reitzer und Johanna Öttl stellen die Autoren vor und führen Gespräche.

