Sabine Matejka, engagierte Richterin, boykottiert von der Volkspartei (Foto: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter ist vermutlich eine der wichtigsten privaten Institutionen in diesem Land – und die eloquente Sabine Matejka, 49, hat sie sechs Jahre lang vorbildlich als Präsidentin angeführt. In einem Land, dessen Politiker Kontrollinstanzen belügen und in dem Justizorgane als „rote Netzwerke“ diskreditiert werden, ist Matejka nicht feige abgeduckt, um Karriere zu machen. Im Gegenteil: Sie nahm Stellung, laut und unmissverständlich.

Matejka hätte nun einen Karrieresprung machen sollen. Sie ist die Bestgereihte für den Job der Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichtes, eines unabhängigen Tribunals, das die Entscheidungen der oft parteipolitisch besetzten Verwaltung kontrollieren sollte. Doch die ÖVP verschleppt die Bestellung seit zehn Monaten, offenbar hält sie die parteifreie Matejka für eine nicht steuerbare Linke. Das BVerwG ist führungslos, ein Angriff auf die unabhängige Rechtsprechung. Matejka hat nun ihr Amt als Präsidentin der Richtervereinigung aufgegeben, nicht aus Protest, wie sie vornehm sagt, sondern um die Vereinigung nicht zu beschädigen. Eine Citoyenne im besten Sinne.

