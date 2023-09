Volkstheaterregisseurin Claudia Bauer: Humor aus der Hölle

Im Jahr, als die Mauer fiel, flog Claudia Bauer von der Schauspielschule. Retrospektiv war es vielleicht ein Glück, dass sie das Salzburger Mozarteum verlassen musste. Sie bewarb sich an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, was nach dem Mauerfall für sie als Westdeutsche nun endlich möglich war, und wurde Regisseurin.