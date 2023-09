Während ich das hier schreibe, rotiert gerade eine Trommel Dunkles im Bad; die Art von Dunklem, für die man Black Sensitive in die Dosierkugel gießt. Ich habe mich von dem schon recht vollen Wäschekorb nicht in Panik versetzen lassen, ich habe wie ein erfahrener Grundlinienspieler zugewartet, bis ich wusste: Jetzt krieg ich die ganze Trommel voll, das ist mein Matchball, ich bin der Björn Borg der Waschmaschine! Von allen Haushaltsgeräten steht mir, sieht man von jenem, das die Biere kalt macht, ab, die Waschmaschine am nächsten. Zwischen die Waschmaschine und mich passt kein Blattl Papier.