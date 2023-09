Jammern in Cannes

Die Musikkarriere des studierten Juristen Klaus Waldeck ist an sich eine Erfolgsgeschichte. Vom französischen Chanson bis zu Italo-Western-Soundtracks hat er sich 1001 Stile einverleibt und in jenen angejazzten Easy-Listening-Pop mit Swing und Retrocharme verwandelt, der zu seinem Markenzeichen geworden ist. Doch die Geschäfte sind trotz Werbedeals und Platzierungen von Songs in TV-Serien schon mal besser gelaufen, klagte der Wiener Mittfünfziger 2022 im Falter-Gespräch. „Gefühlt gibt es heute mehr Künstler als Konsumenten.“

Freilich: Waldeck jammert immer noch auf hohem Niveau. Sein neuer Song „Boom, Boom Click!“ etwa hat es in die Netflix-Serie „Emily in Paris“ geschafft und wurde in Cannes als Soundtrack für das Defilee der Stars über den Roten Teppich verwendet. Das Stück markiert die Rückkehr Waldecks zu seinem frankophilen Duo Saint Privat mit Sängerin Valerie Sajdik.

Vor 20 Jahren reisten die beiden zwischen leichten, zart-melancholischen Chansons, Bossa Nova und verschlafenen blauen Noten, Selbstkomponiertem und Coverversionen zu den Wurzeln der Lounge-Musik. Nach zwei Alben trennten sich ihre Wege jedoch. Zum Comeback, das sich schon länger angebahnt hat, gibt es ein hübsches neues Album („Après La Bohème“) sowie zwei Konzerte zur Saisoneröffnung im Rabenhof.