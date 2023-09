Kritischer Konsum oder: Sollte man endgültig aufhören, Mode zu kaufen?

Das Mak sagt Nein. Das Museum für angewandte Kunst widmet sich ein Jahr lang dem komplexen Thema Modekonsum. Mit der Ausstellung „Critical Consumption“ will es nicht die Lust an Mode trüben, sondern vielmehr helfen, ein umweltfreundliches Konsumverhalten zu etablieren.

Eine Kleiderkastenanalyse in Form eines Fragebogens eröffnet die Schau. Es folgt eine T-Shirt-Installation, bei der mal Zitate von Designern wie Michael Kors („Das Grünste, was du in der Mode machen kannst, ist großartige Mode zu kaufen, die du jahrelang tragen wirst!“) auf Leibchen gedruckt sind, mal Zahlen zum erschreckend hohen Wasserverbrauch in der Produktion eines Shirts.

Die Schau wirkt bewusstseinsbildend: Erschreckend etwa der Umstand, dass heutzutage nur 20 Prozent der Textilien deshalb aus unseren Kästen verschwinden, weil sie kaputt sind. „Critical Consumption“ hinterfragt, warum wir uns mit teuren Statussymbolen behängen oder durch ein überteuertes „DHL“-Shirt des Modelabels Vetements zeigen, dass wir es uns leisten können, uns „arm“ zu kleiden.

Die Ausstellung rollt die letzten 300 Jahre Textilkonsum auf. Wussten Sie etwa, dass Frauen erstmals im 18. Jahrhundert in Kaufhäusern wie dem Pariser Le Bon Marché oder dem Wiener Gerngroß allein shoppen gehen durften? Und nein, Pilz- und Kaktusleder sind keine innovativen Materialien. In den westlichen Ländern begann bereits in den 1950ern das Zeitalter des Überflusses, die Pop-Art war eine Antwort darauf.

Neue künstlerische Arbeiten gehen auf Konsumkritik ein. Im Vorjahr stellte die Documenta in Kassel unter dem Titel „Return to sender!“ eine Skulptur aus, die ein riesiges, gepresstes Altkleiderbündel zeigt, wie sie vom Westen nach Afrika verschifft werden. Aber wie sieht kritischer Konsum aus? Möglichkeiten wären: eine Verlängerung des Lebenszyklus von Textilien, Upcycling, Care & Repair, Tauschen, eine minimalistische Basisgarderobe. Und natürlich auch, ganz banal: Bekleidung nur waschen, wenn es wirklich nötig ist.