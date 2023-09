Lachs aus der Wundertüte

Der August war von außergewöhnlich vielen Überraschungspartys geprägt: Ein 50er, ein 14ter Geburtstag, eine Willkommensfeier und ein Abschiedsfest für die Auslandsbesucher. Dabei bin ich, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Dieser Moment, wo der oder die Gefeierte den dekorierten Raum betritt und eine unerwartete Anzahl an Gästen losbrüllt: Überraschung!! Dann dieser Ausdruck im Gesicht der- oder desjenigen. Ein Traum.

„Wieso also nicht diesen Augenblick auf die Teller übertragen und an den Tisch bringen?“, dachte ich mir und beschloss, das nächste Abendmahl in Päckchen verpackt zu servieren. Aufgedrängt haben sich dafür, wie immer zu dieser Jahreszeit, kleine und große, grüne und gelbe Zucchini. „Was, schon wieder Zucchini?”, hörte ich die Mitesser ächzen und antwortete kopfintern mit einem lapidaren: „Lasst euch überraschen.“

