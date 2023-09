Lolita der Meere: Der Dokumentarfilm „Patrick and the Whale“

Patrick ist verletzt. Beim Versuch, eine Pottwaldame zu markieren, hat sie ihm die kalte Schulter gezeigt. Der 43-Jährige schält sich aus seinem Tauchanzug und weint. Einem zehn Tonnen schweren Pottwal so nah zu kommen, kann lebensgefährlich sein; doch seine Verletzung ist emotionaler Natur.

Seit 20 Jahren jagt der Taucher und Unterwasserfotograf Patrick Dykstra den Riesen der Meere hinterher wie Ahab dem weißen Wal: Zu zwei Weibchen hat er seitdem eine tiefe Bindung aufgebaut. Eines heißt Can Opener (jedes Mitglied ihrer Einheit wurde nach einem Küchenutensil benannt); das andere nennt Patrick Dolores, wie die Hauptfigur in Nabokovs „Lolita“.

So haftet auch der Beziehung zwischen „Patrick and the Whale“ etwas fast Paraerotisches an – die Zärtlichkeit und Sehnsucht, mit der Patrick über Wale spricht, übersteigt zuweilen wissenschaftliches Interesse. Kein Wunder, ist die ‚ungewöhnliche Freundschaft‘, wie es im Untertitel des Films heißt, doch zumindest für den (soweit bekannt unverheirateten) Taucher „die stärkste Beziehung“, die er mit irgendjemandem in seinem Leben hat.

Das alles soll nicht insinuieren, dass wir es hier mit einem zoophilen Naturforscher zu tun haben; vielmehr zeigt es, wie eine gewisse Distanzlosigkeit einer Doku nicht schadet, sondern nutzen kann: Was beim Filmen von wilder Natur essenziell ist und dank der Kamera von gleich vier Cinematographen atemberaubende Bildern zeitigt, macht „Patrick and the Whale“, der vom Regisseur des Oscar-prämierten „My Octopus Teacher“ mitproduziert wurde, auch auf dramaturgischer Ebene besonders. Zugleich ist der Film angenehm befreit vom opernhaften Pathos vieler Naturfilme: Statt dramatischer Geigen hört man meistens nur das Blubbern der Ozeantiefen; lange, ungeschnittene Sequenzen unter Wasser wechseln sich ab mit den Berichten Dykstras – der seine Bindungsabsichten durchaus selbstkritisch reflektiert. Auch Wissenschaft kommt eben nicht ohne Emotion aus. Und Dolores? Die hat kaum mehr Zeit für Interspezies-Kommunikation, seit sie über ihren Kälberwunsch mit anderen Walmännchen nachdenkt.