Die „Sommergespräche“-Macher im Interview: „Manchmal konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen“

Die Maskenbildnerin bugsiert ihren schweren Schminkkoffer über herumliegende Kabel, ein Assistent baut das Licht ab, ein anderer hievt die mobile Klimaanlage auf einen Lastentrolley. Freitag vergangener Woche gehörten der Sitzungssaal des Parlaments und die Räume dahinter, das sogenannte Couloir, ganz dem Produktionsteam der ORF-„Sommergespräche“. Eben wurde das fünfte und letzte Interview mit Bundeskanzler Karl Nehammer aufgezeichnet. Fragestellerin Susanne Schnabl raucht nicht, aber würde sie, wäre das der Moment, in dem sie sich eine anzünden würde. Endlich alles fertig. Zum Gespräch will sie dann nicht noch einmal ins „Sprechzimmer 23“ hinein, jenen Raum, in dem die Interviews heuer stattfanden und der mindestens genauso viele Schlagzeilen machte wie die Gespräche selbst. Sondern lieber in die Agora, so heißt das kleine neue Café im Erdgeschoß des Parlaments, gleich hinter dem Empfangsbereich. Matthias Schmelzer, im ORF seit vier Jahren für alle Polit-Talk-Sendungen verantwortlich, setzt sich spontan dazu.

Susanne Schnabl, geboren 1980 in Klagenfurt, arbeitet seit 2002 für den ORF und moderiert seit 2012 dessen wichtigstes politisches Nachrichtenmagazin, den „Report“ Matthias Schmelzer,

geboren 1965 in Gols, leitet seit 2020 die ORF-Talks „Im Zentrum“, „Pressestunde“, „Runder Tisch“ und die „Sommergespräche“

Falter: „Televisionäre Klaustrophobie“, „Hitzige Gespräche in unterkühlter Atmosphäre“, „Verräumt in ein düsteres, fensterloses Kammerl, mangelte es dem Format massiv an Frischluft“: So sah die Krone das heurige Setting der ORF-„Sommergespräche“. FPÖ-Chef Herbert Kickl wähnte sich gar in einem „Stasi-Verhörzimmer“. Warum wählten Sie ausgerechnet eines der kleinen Sprechzimmer in den Couloirs aus?

Matthias Schmelzer: Wir wollten schon letztes Jahr mit den „Sommergesprächen“ ins Parlament gehen, an den Arbeitsplatz der Politikerinnen. Aber es war noch nicht fertig renoviert.

Susanne Schnabl: Back to the roots. Wir wollten über Inhalte sprechen, auf die Person fokussieren, in ein vertrauliches Gespräch kommen, und da sollte nichts ablenken. Dass der Raum auch die Gesprächsintensität verändert, habe ich als Interviewerin sofort gespürt.

Und was macht das mit Ihrem Gegenüber?

Schnabl: Ich habe zehn Jahre Erfahrung mit Interviews in klassischen TV-Studios. Das ist ein künstliches Setting. Menschen, die es betreten, passen die Körperhaltung, die Rhetorik, die Gestik und Mimik an. Sie schlüpfen in eine Rolle. Im Sprechzimmer hingegen kam die eigentliche Persönlichkeit im Laufe des Gesprächs immer stärker hervor.

Ist die typische Studiosituation vielleicht sogar kontraproduktiv für ein gutes Gespräch?

Schnabl: Natürlich nicht. Aber diesmal ging es eben um den bewussten Schritt zurück aus dem daily news circle.

Schmelzer: Wir wollten über die tagesaktuelle Hektik hinausreichen. Die Aufzeichnung gab uns auch die Möglichkeit einer filmischen Umsetzung. Die eigene Ästhetik ist sicher auch dadurch entstanden, dass wir mit Florian Berger als Regisseur gearbeitet haben. Er macht Dokus für „Dok 1“, er hatte auch die Idee, Alexander Van der Bellen für das große Interview mit Susanne und Hanno Settele Anfang des Jahres in eine schwarze Box zu setzen.

Trotzdem, es gab sehr viel Kritik, viele haben nicht verstanden, warum man von den vielen prunkvollen Räumen im Parlament ausgerechnet dieses „Besenkammerl“ nimmt.

Schmelzer: Im Rückblick gesehen hätten wir es deutlicher erklären müssen. Dass das eben kein Besenkammerl ist, sondern eines der vier Sprechzimmer im Couloir hinter dem Nationalratssitzungssaal, der in den 1950er-Jahren nach einem Bombenschaden neu gestaltet wurde im damals modischen Stil der Nachkriegsjahre.

Schnabl: Dass das ein hochpolitischer Ort ist, den Abgeordnete viel nutzen. Da haben wir vielleicht zu viel vorausgesetzt. Letztlich wurde das Zimmer aber auch zu einer Trademark der „SG 23“ mit entsprechender Öffentlichkeitswirksamkeit.

Auch die Interviewten gingen sehr unterschiedlich mit diesem Raum um. Wem fiel es am schwersten?

Schnabl: Werner Kogler fühlte sich offensichtlich am wohlsten, man hat gemerkt, dass er mit diesem Raum intensive Verhandlungen – nämlich die Bankenabgabe – verbindet, das hat er ja auch gleich auf Sendung erzählt. Karl Nehammer nutzte es, um die Geschichte des Hauses herauszuarbeiten und ist dabei richtig auf Tuchfühlung mit den Holzwänden gegangen.

Schmelzer: Beate Meinl-Reisinger hat gefremdelt, sie war auch der erste Gast und hatte es damit wohl am schwersten. Andreas Babler verhielt sich relativ neutral, und wie Kickl es wahrgenommen hat, haben wir ja schon besprochen.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER 2023: „Das schneiden S’ jetzt aber nicht raus“: FPÖ-Chef Kickls Angst vor der Zensur

Er nannte es das „Stasi-Verhörzimmer“, mit dem Nachsatz: „Das schneiden Sie jetzt aber nicht raus.“

Schmelzer: Das sind Momente, die bleiben. Es war ja jedes Gespräch für sich ein inhaltlich dichtes, aufschlussreiches Interview, und die inhaltliche Auswertung aller „Sommergespräche“ war auch sehr groß. Trotzdem hat mich überrascht, wie sehr auch der Raum Gegenstand der Debatte wurde.

Schnabl: Das ist ein Spiegel unseres politischen Diskurses. Es geht viel zu oft um das Drumherum, um die Inszenierung, um Entertainment. Um Scheindebatten, die den Fokus auf das Falsche legen. Wir wollten nichts davon, nichts, das ablenkt.

Ist das auch eine Antwort auf die Krisenzeit? Kann man noch auf der Alm sitzen, wenn Unwetter das Land verwüsten?

Schnabl: Wo wird Politik gemacht? Im Parlament. Auch wenn der Parlamentarismus in Österreich stiefmütterlich behandelt wird, weil der Fokus immer auf Regierungsvorlagen liegt. Also dachten wir uns: Auf der Alm, in einer Bar sprechen? Nein. Wir sind dorthin gegangen, wo Politik im besten Fall geschieht.

Foto: ORF 2009: Sommergespräch zu dritt vor dem Benediktinerstift Göttweig: Ingrid Thurnher und Schauspieler Harald Krassnitzer mit Josef Pröll (ÖVP)

Wer war der schwierigste Gast?

Schnabl: Ich muss ganz ehrlich sagen: jeder für sich. Ich weiß ja im Vorfeld, wer angriffig ist und wer nicht, wer langatmig ist und wer am Punkt. Ich wollte mich – abseits der inhaltlichen Ebene – wirklich auf jede Person einlassen. Nicht Gespräche aus dem Fragenkatalog runterspulen oder jemanden auf nur diesen einen Sager festnageln. Da muss man sich als Interviewerin auch manchmal zurücknehmen, vielleicht auch manchmal nichts sagen. Und dann gibt es manchmal eben eine Pause. In der nichts passiert, und das steht dann auch für sich.

Hartnäckig, höflich, charmant sind Attribute, die Ihnen als Fragestellerin zugeschrieben werden. Macht es einen Unterschied, ob eine Frau fragt?

Schnabl: Ich würde das gar nicht am Frausein festmachen. Es ist eher eine Frage der Persönlichkeit als eine des Geschlechts.

Schmelzer: Es ist eine Typfrage. Der ehemalige „ZiB 2“-Anchorman Robert Hochner war ein Mann und konnte sehr charmant sein und Register ziehen, die man vielleicht gemeinhin eher mit Frausein assoziiert.

„Sie unterbrechen zu oft! Lassen Sie die Politiker doch ausreden!“ Dieses Feedback bekommt man als Interviewer oft. Warum ist das Unterbrechen aber wichtig?

Schnabl: Das ist total wichtig. Oft unterbreche ich, weil ich etwas verstehen will. Das hat nichts mit Bösartigkeit zu tun. Oft sind die Antworten so lang, dass ich unterbreche, um sie nochmal zu zerteilen, um wirklich zum Kern der Antwort vorzudringen. Und natürlich geht es auch um Antagonismus, um das Dagegenhalten. Da will jemand eine Botschaft unterbringen und seine Klientel bedienen, ich bin das Gegenüber, die Stellvertreterin des Publikums.

Foto: ORF 1988: Im Gespräch mit Johannes Fischer nannte Jörg Haider (FPÖ) die österreichische Nation eine „ideologische Missgeburt“

Haben Sie eine NLP-Ausbildung, wie sie für viele Politiker heute üblich ist?

Schnabl: Nein. Aber ich bin sehr gut eingelesen, und außerdem wurde ich als gebürtige Kärntnerin mit Jörg Haider sozialisiert. Ich weiß natürlich, was das Gegenüber bewirken will, vieles, was spontan wirkt, ist wohlüberlegt.

Sie haben 2016 schon einmal die „Sommergespräche“ geführt. Was hat sich seitdem in der Art und Weise, wie Politikerinnen und Politiker mit Medien umgehen, verändert?

Schnabl: Das ist erst sieben Jahre her, aber im Medienzeitalter ist das eine Ewigkeit. Nicht nur ist keine der Persönlichkeiten, die ich damals interviewt habe, noch in der Politik.

… Reinhold Mitterlehner, Christian Kern, Eva Glawischnig, Matthias Strolz, Frank Stronach …

Schnabl: Es sind auch alle Akteurinnen und Akteure noch viel mehr getrieben. Es gab damals natürlich auch schon Twitter beziehungsweise X und andere Social-Media-Kanäle, aber das Tempo, die Aufgeregtheit war noch lange nicht so intensiv wie heute. Dabei war das Jahr 2016 auch ein Krisenjahr, in dem Europa die Flüchtlingswelle bewältigen und Österreich die Präsidentschaftswahlen wiederholen musste. Die Polarisierung war damals schon da. Aber kein Vergleich zu heute.

Was heißt das für unsere Mediendemokratie?

Schnabl: Das hat der heurige Sommer – das Sommerloch – gut demonstriert. Wir haben so viele Themen gehabt – vom Bargeld in die Verfassung bis zur Normalitätsdebatte –, bei denen sich alle Kommentatoren einig waren, dass das Scheindebatten sind.

Schmelzer: Und viele suchen nur einen Verstärkereffekt für ihre eigene Meinung, für ihre eigene Position. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das bei den Salzburger Festspielen kritisiert. Aus der eigenen Blase rausgehen, ins Gespräch kommen, das ist für uns im ORF natürlich der Anspruch.

Hatten Sie für Vorbereitungen heuer Dummies, also jemand, der in die Rolle des Politikers oder der Politikerin geschlüpft ist?

Schnabl: Nicht direkt, aber wir diskutieren natürlich in der Redaktion, was er oder sie auf diese Frage sagen wird, wie er reagiert, wenn ich nachfrage. Das gehört zur normalen Vorbereitung. Natürlich habe ich mich sehr ausführlich und akribisch eingelesen, alle Interviews gesehen, gehört und gelesen, die die Interviewten zuletzt gegeben haben. Damit ich vorbereitet bin und antizipieren kann, wie er oder sie reagieren wird. 90 Prozent meiner Arbeit erfolgt vor der Sendung.

Haben Sie Vorbilder?

Schnabl: Nicht das eine große Vorbild. Da gibt es mehrere, vor allem in den großen amerikanischen Sendern wie CNN. Am Ende ist es eine Mischung. In einem Gespräch geht es ja um mehrere Sachen. Es geht ums Zuhören, ums Replizieren, ums kritische Nachfragen, es geht auch darum, sich zurückzulehnen, und manchmal darf auch gelacht werden. Bei gewissen Aussagen konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Etwa wenn die Sorge unterbreitet wird, zum vierten Mal, dass vielleicht etwas rausgeschnitten wird.

Was kommt 2024? Wenn man sich die „Sommergespräche“ im Laufe der Jahre so anschaut, ist eigentlich alles durchgespielt. Auf dem Berg, im Pool, mit Prominenten als Beiwagerl, im Studio, im Kammerl …

Schnabl: Nächstes Jahr wird ein Superwahljahr. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Das gute Gespräch kommt nie aus der Mode.

Es gab Kritik, dass Sie beispielsweise Herrn Kickl nicht schärfer korrigiert haben, als er meinte, selbst Umweltexperten können keinen Zusammenhang zwischen den Unwettern und der Erderhitzung berechnen. Wie kontert man Fake News auf Sendung?

Schnabl: Ich habe sehr wohl gesagt, dass die Wissenschaft sagt, die Unwetterhäufigkeit hängt mit dem Klima zusammen. Aber das ist dann der eine Satz, der möglicherweise untergeht. Eine Gesprächssendung ist kein Faktencheck, wo ich ein Papier hervorziehe und sage: Auf Seite 7, Fußnote 8 steht aber ...! Das leisten dann andere Medien, die das Gespräch aufgreifen und Faktenchecks machen. Es geht mir vor allem um die Frage: Was heißt dass, wenn Kickl so denkt und dann in der Regierung ist? Als Kickl beispielsweise wieder einmal von den Identitären als „rechter NGO“ sprach, habe ich das sofort korrigiert. Die Identitären sind keine NGO wie Greenpeace, sondern eine rechtsextreme Bewegung, die vom Staatsschutz beobachtet wird.

Foto: Screenshot ORF 1981: Hitzebedingt verlagerte Peter Rabl (ORF) das Sommergespräch mit Norbert Steger (FPÖ) in den Hotelpool

Schmelzer: Und dadurch, dass die Gespräche diesmal nicht live waren, sondern aufgezeichnet und für andere Redaktionen zwei Stunden vor Ausstrahlung auch abrufbar, war die journalistische kritische Aufarbeitung auch einfacher.

Und was wird jetzt aus dem Sprechzimmer 23?

Schnabl: Viele wissen das ja gar nicht. Das Sprechzimmer 23 gibt es so nicht. Wir haben das Sprechzimmer 2 genommen und die „3“ dazugeklebt. Das ist ein kleines, nettes Detail.

Schmelzer: Das war eine Idee des Regisseurs und gar nicht einfach, weil der Denkmalschutz hier alles regelt.

Schnabl: Und mittlerweile sind Selfies bei vielen Besucherinnen und Besuchern nicht nur vorn im Plenarsaal am Rednerpult, sondern auch hinten, im Couloir, vor dem Sprechzimmer 23 sehr beliebt.

Und was passiert mit der „3“?

Schnabl: Den Dreier behalte ich mir als Souvenir, wenn ich darf.