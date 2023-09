Mode in Wien: Und jährlich grüßt die Fashion Week

Kommende Woche werden die neuen Kollektionen vor allem heimischer Designer:innen auf dem Vorplatz des Museumsquartiers vorgestellt. Von 11. bis 16. September heißt es nämlich wieder: Fashion Week. „Feschn“ also, wie man hier zu sagen pflegt. Einmal mehr startet der Reigen mit einem Best-of im eigens dafür aufgebauten Zelt. Die Eröffnungsshow zeigt ein Potpourri der Kreationen aller teilnehmenden Designerinnen und Designer. Die Tage bis Sonntag bringen eingesessene Labels wie Callisti, Consches oder Sabine Karner sowie die Modeschulen Michelbeuern und Herbststraße ihre Arbeiten auf den Laufsteg; zudem finden Gesprächsrunden statt. Start ist meist um 18 Uhr.

Obwohl die Modewoche 15 wird, also ein halbrundes Jubiläum feiert, ist alles wie gehabt: dieselbe Location und großteils dieselben Labels wie 2022. Was aber nicht per se schlecht sein muss. Mitten in der Stadt, eingebettet zwischen Lokalen: eine gute Gelegenheit, das sorgfältig kuratierte Outfit nach den Shows auszuführen.

Die kleinen Labels nehmen gerne die Chance wahr, sich hier einmal nicht nur ihrer treuen Kundschaft, sondern einem größeren Publikum zu präsentieren. Viele sind seit der ersten Stunde der hiesigen Modewoche mit dabei, Lena Kvadrat mit ihrem Label art point etwa. Kvadrat ist in der ehemaligen Sowjetunion geboren und hat ihr Label vor 25 Jahren nach einem Studium an der Moskauer Textilakademie gegründet. Seit 23 Jahren lebt sie in Wien und führt in Neubau ihren Conceptstore.

Kvadrats Entwürfe sind immer außergewöhnlich: Diese Saison bietet sie einen wilden Mix aus barocken Stilelementen und aktuellen Trends wie überlangen Hosenbeinen. Sie betrachtet ihr Werk auch als ausgebildete Yogi und folgt dabei der Philosophie des „I am not the body, I am not the mind“. Ihre Models tragen passend dazu VR-Brillen, um sich noch besser wegzubeamen. Am Dienstag wird Kvadrat zum Thema „Austrian Fashion Heritage & Future Trends“ über ihre Erfahrungen in der Modelandschaft in Österreich sprechen.