Schule ist wieder da, falls es wer noch nicht mitbekommen hat. Das bedeutet: geregelter Tagesablauf, um den ich mich nicht selber kümmern muss. Wenn es ein wenig gesünder wäre, würde ich in den Sommerferien alle an meinen Rhythmus anpassen, also bis zwei Uhr auf sein und bis zehn Uhr schlafen. Das geht aber, glaube ich, nicht, wenn man erst elf ist.