Mutters Hände waren immer kalt: Die „Mutter-Romane“ des heurigen Bücherherbstes

Es rappelt in der Kleinfamilie. Seit Sophokles in den 420er-Jahren vor unserer Zeitrechnung seinen Longseller „König Ödipus“ auf den Markt geworfen hat, vergeht keine Buchsaison, in der das Dramadreieck Vater-Mutter-Kind literarisch ungenutzt bliebe. Die mehr oder weniger fiktiv verhüllte oder offen autobiografische Auseinandersetzung mit der Mutter bildet dabei ein eigenes Subgenre, das mit Peter Handkes „Wunschloses Unglück“ (1972) dank progressiver Deutschlehrer und -lehrerinnen Pflichtlektürestatus errang. Mit einem Auszug aus seinem Werk „Rabenliebe“, das von der emotionalen Kälte sowohl der leiblichen als auch der Adoptivmutter handelt, erlas sich Peter Wawerzinek 2010 den Ingeborg-Bachmann-Preis, und vor wenigen Jahren avancierte in Romanen von Michael Ondaatje, Dirk Brauns und Stewart O’Nan gar die Mutter als Spionin zur ambivalenten Romanheldin.