Das Wichtigste sei doch immer die Familie, sagt Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld am Ende des Besuchs bei seinem Onkel Franz auf Schloss Schenna bei Meran. Die ORF-Reihe „Herrschaftszeiten!“ stellt Schlösser und Burgen vor, die sich in Adelsbesitz befinden. In Schenna wohnte etwa Erzherzog Johann (1782–1859), der romantische Reformer aus dem Hause Habsburg.

Filme oder Theaterstücke versuchen gewöhnlich, die verwandtschaftlichen Beziehungen der Beteiligten zu vertuschen. „Herrschaftszeiten!“ hingegen macht die Vetternwirtschaft zum Prinzip. Egal ob Schloss Hollenburg an der Donau oder Schloss Litschau, überall trifft Spiegelfeld Tanten und Großtanten, Cousins und Cousinen. Er bekommt von ihnen eine Führung, sie vom Gast eine Immobilienpräsentation zur besten Sendezeit. Mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination folgt man den Auftritten des „studierten Historikers“, der von einer Humorpanne zur nächsten stolpert. In Schenna erliegt er gleich mehrfach der Versuchung, den Ortsnamen in „schöner“ zu verreimen.

