Sequel: „Neue Geschichten vom Franz“

Einen Sommer ohne Streit. Das wünscht sich der immer noch zu klein geratene Franz (Jossi Jantschitsch), inzwischen schon zehn. Um seine ständig zankenden Freunde Gabi (Nora Reidinger) und Eberhard (Leo Wacha) zu versöhnen, lenkt er ihre Aufmerksamkeit auf eine ungelöste Einbruchserie in Wien. Und liefert die Hauptverdächtige gleich mit: die ewig grantelnde Nachbarin, Frau Berger! Nur hat der Franz bei den Details ein wenig geflunkert …

In „Neue Geschichten vom Franz“, der Fortsetzung der Nöstlinger-Adaption von 2022, setzt das Erfolgsteam um Regisseur Johannes Schmid und Drehbuchautorin Sarah Wassermair wieder auf das routinierte Darstellertrio und einen kindgerechten Kriminalfall.

Nur ist der gar keiner, denn Frau Berger – die wunderbare Maria Bill als heimliches Highlight – ist mehr an der Theaterbühne als an Einbrüchen interessiert. Bloß plagt sie lähmendes Lampenfieber, was der nervöse Franz nur allzu gut kennt, auch wenn er in seiner eigenen Selbstfindung schon weiter ist. Wie sich die beiden im weiteren Verlauf gegenseitig aufrichten, ist mehr als rührend und vermittelt in einem charmanten Sommerabenteuer altersgerecht Werte wie Empathie und Verständnis. Da ist er wieder: der gute Geist der Nöstlinger- Bücher.